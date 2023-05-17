Русская весна

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Глава МИД Индии поставил на место Борреля в споре о российской нефти

Глава МИД Индии поставил на место Борреля в споре о российской нефти

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю стоит изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за того, что она продает продукты переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, передает агентство ANI.

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