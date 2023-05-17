Глава МИД Индии поставил на место Борреля в споре о российской нефти

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю стоит изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за того, что она продает продукты переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, передает агентство ANI.
Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю стоит изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии ограничениями из-за того, что она продает продукты переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, передает агентство ANI.
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