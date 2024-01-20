"Меня тогда использовали": Полина Гагарина попыталась покинуть шоу "Голос"

В первый съёмочный день нового сезона наставница заявила, что обиделась на участников и наставников.Полина Гагарина, которая на протяжении уже нескольких сезонов является наставником шоу "Голос", покинула кресло во время первого съёмочного дня нового сезона.
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