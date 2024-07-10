«Сырский в бешенстве, ВСУ не знают, что делать с новой тактикой Белоусова»: ВС РФ хитростью заставили ВСУ отступить в Нью-Йорке: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 10.07.24 г.

«Ох как мощно, над городом огромные столбы дыма»: ВКС РФ мощнейшим ударом разнесли важный объект ВСУ: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 04.07.24 г.