«Флорида» продлила Ломберга на 2 года, кэпхит – 800 тысяч долларов. У него 118 минут штрафа в 55 играх в НХЛ

«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Райаном Ломбергом.  По данным CapFriendly, соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 2 года и вступит в силу со следующего сезона.

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