В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за кризиса на Ближнем Востоке

Комитеты Государственной думы России по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, и вице-спикер Анна Кузнецова внесли на рассмотрение проект обращения к Организации объединенных наций (ООН), межпарламентским организациям и парламентам стран мира.
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