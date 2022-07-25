Спортивный врач Мелехин: протеиновые батончики провоцируют набор лишнего веса

Спортивную еду, в частности протеиновые батончики, можно употреблять только во время или после активной физической нагрузки, в противном случае злоупотребление ими грозит ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.
Спортивную еду, в частности протеиновые батончики, можно употреблять только во время или после активной физической нагрузки, в противном случае злоупотребление ими грозит ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.
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