Baidu переводит листинг в Гонконге в статус первичного

Baidu готовит важное изменение в структуре своего присутствия на фондовом рынке. С 1 сентября китайская интернет-компания переведет листинг на Гонконгской фондовой бирже из статуса вторичного в первичный.
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