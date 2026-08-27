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Baidu переводит листинг в Гонконге в статус первичного

Baidu переводит листинг в Гонконге в статус первичного

Baidu готовит важное изменение в структуре своего присутствия на фондовом рынке. С 1 сентября китайская интернет-компания переведет листинг на Гонконгской фондовой бирже из статуса вторичного в первичный.

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