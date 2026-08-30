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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Diego Luna: 'The Idea Of Having More Outlets For Stories To Come Out Has Benefited The Specificity Of The Stories. It's Still...'

Quote Of The Day By Diego Luna: 'The Idea Of Having More Outlets For Stories To Come Out Has Benefited The Specificity Of The Stories. It's Still...'

Andor star Diego Luna is sharing a nugget of wisdom about storytelling.Andor star Diego Luna is sharing a nugget of wisdom about storytelling.

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