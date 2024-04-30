Держать нос по ветру: вслед за США прихлопнуть TikTok захотели в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает запрет сервиса TikTok на территории Евросоюза. Как отмечает издание Politico, в ЕК опасаются негативного влияния на пользователей из-за инструментов вознаграждения в TikTok Lite.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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