Держать нос по ветру: вслед за США прихлопнуть TikTok захотели в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает запрет сервиса TikTok на территории Евросоюза. Как отмечает издание Politico, в ЕК опасаются негативного влияния на пользователей из-за инструментов вознаграждения в TikTok Lite.