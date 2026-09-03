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Аргументы и Факты

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Жесткий ответ на захват судна: страны НАТО показали свое бессилие перед РФ

Жесткий ответ на захват судна: страны НАТО показали свое бессилие перед РФ

Россия жестко ответит Норвегии на захват судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцеваизменено

Судно научное, какого черта его захватили?   ВОТ ИНТЕРЕСНО... ЕЩЕ ДО СИХ ПОР РОССИЙСКИЕ РЫБАКИ НА СЕВЕРЕ ПОСТАВЛЯЮТ В НОРВЕГИЮ ВСЮ  ВЫЛОВЛЕННУЮ ТАМ РЫБУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФОРЕЛЬ?!! ПО БРОСОВЫМ ЦЕНАМ?!!  Не в Россию поставляли - в Норвегию. А потом Норвегия эту же самую рыбу продавала России втридорога... И уже подпорченную...