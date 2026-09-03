Жесткий ответ на захват судна: страны НАТО показали свое бессилие перед РФ

Россия жестко ответит Норвегии на захват судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Диетолог назвала ...
- Особый отряд прон...
- ЛЛ Особый отряд прон...
Судно научное, какого черта его захватили? ВОТ ИНТЕРЕСНО... ЕЩЕ ДО СИХ ПОР РОССИЙСКИЕ РЫБАКИ НА СЕВЕРЕ ПОСТАВЛЯЮТ В НОРВЕГИЮ ВСЮ ВЫЛОВЛЕННУЮ ТАМ РЫБУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФОРЕЛЬ?!! ПО БРОСОВЫМ ЦЕНАМ?!! Не в Россию поставляли - в Норвегию. А потом Норвегия эту же самую рыбу продавала России втридорога... И уже подпорченную...