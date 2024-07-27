Дзюдоист из Ирака стал первым участником Олимпиады-2024, пойманным на допинге

На Играх в Париже зафиксирован положительный допинг-тест. В пробе иракского дзюдоиста Саджана Ганима Сехена обнаружены следы анаболических стероидов – метандиенона и болденона, сообщает Международное агентство допинг-тестирования ITA.
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