Тульский арбитр получил назначение на матч РПЛ из-за гола «Арсенала» «Родине»

Накануне в Москве состоялся матч Первой лиги между «Родиной» и тульским «Арсеналом». В компенсированное время матча туляки сравняли счет, но в моменте со взятием ворот многие эксперты определили игру рукой у футболиста «Арсенала».
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