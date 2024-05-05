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Тульские новости

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Тульский арбитр получил назначение на матч РПЛ из-за гола «Арсенала» «Родине»

Тульский арбитр получил назначение на матч РПЛ из-за гола «Арсенала» «Родине»

Накануне в Москве состоялся матч Первой лиги между «Родиной» и тульским «Арсеналом». В компенсированное время матча туляки сравняли счет, но в моменте со взятием ворот многие эксперты определили игру рукой у футболиста «Арсенала».

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