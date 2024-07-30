Самые необычные автомобили, участвовавшие в ралли-рейде «Дакар»

В ралли Дакар участвовало множество различных автомобилей. Хотя в последние годы в ралли Дакар доминируют профессионалы, среди участников все еще можно найти немало авантюристов, с которыми соревнование было связано с самого начала.
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