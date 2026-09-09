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Регионы России

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Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста Кирилла Буданова по делу о теракте в Херсонской области

Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста Кирилла Буданова по делу о теракте в Херсонской области

Ранее Басманный суд столицы заочно арестовал Кирилла Буданова* на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

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