ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

W

Walery

Что происходит - Русскую Общину задерживают, обвиняют и закрывают..., в тоже время с диаспор из чуждых нам государств власти и органы пыль сдувают... При этом нигде и никто не исследовали какая польза от наличия диаспор в РФ и чем и как все это закончиться?