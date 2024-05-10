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ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.

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Комментарии
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Юрий
Статью написал купленный диаспорами навальнист-пейсатель.
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3 час.
Геннадий Сытник
Что за чурбан вася вереск?
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3 час.
W
Walery
Что происходит - Русскую Общину задерживают, обвиняют и закрывают..., в тоже время с диаспор из чуждых нам государств  власти и органы пыль сдувают...  При этом нигде и никто не исследовали какая польза от наличия диаспор в РФ и чем и как все это закончиться?
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3 час.

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