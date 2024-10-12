Как хранить соленья после открытия банки: «горчичный» лайфхак

Любишь кататься? Люби и саночки возить! Это негласное правило работает и в отношении солений.Звучит оно так: если вы любите соленые огурцы и помидоры, значит, вам просто необходимо познакомиться с правилами их хранения.
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