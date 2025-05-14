На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

Утром в среду, 14 мая, на Солнце произошла сильная вспышка класса M5.3. Об этом проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), занимающегося наблюдением солнечной активности.
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