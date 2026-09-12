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Регионы России

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ИИ-агенты OpenAI атаковали платформу RubyGems

ИИ-агенты OpenAI атаковали платформу RubyGems

Экспериментальные ИИ-агенты компании OpenAI стали причиной масштабной кибератаки на RubyGems — одну из наиболее известных платформ для программистов.

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