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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В ранний доступ вышел экшен-рогалик Gatekeeper Казахстанский разработчик Gravity Lagoo...

В ранний доступ вышел экшен-рогалик Gatekeeper Казахстанский разработчик Gravity Lagoo...

В ранний доступ вышел экшен-рогалик GatekeeperКазахстанский разработчик Gravity Lagoon выпустил в ранний доступ новый динамичный экшен-рогалик Gatekeeper, где игрокам предлагается стать защитниками Вселенной и вернуть ее Сердце.

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