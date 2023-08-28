Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков

Команда Карло Анчелотти 25 августа одолела «Сельту» (1:0). Ранее она обыграла «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
Свежие комментарии