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Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков

Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков

Команда Карло Анчелотти 25 августа одолела «Сельту» (1:0). Ранее она обыграла «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

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