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Ход марафоном: как завершилась Спартакида лыжников и биатлонистов

Ход марафоном: как завершилась Спартакида лыжников и биатлонистов

В воскресенье, 18 февраля, завершилась Спартакиада сильнейших у лыжников и биатлонистов. И если главный старт сезона в лыжных гонках не изобиловал разнообразием победителей, то в биатлоне громких сенсаций было хоть отбавляй.

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