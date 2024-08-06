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Регионы России

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Износ шин - это первый сигнал о проблемах с автомобилем

Износ шин не всегда является очевидным симптомом неисправности автомобиля. Автоэксперт Вадим Стрельбицкий, директор отдела технического обслуживания Kia в "Авилоне", рассказал "Российской газете", какие причины могут привести к этому явлению.

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