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Калуга-поиск

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"Не спеши": серая цапля из "Калужских Засек" устроила мастер-класс по медитации для зрителей

"Не спеши": серая цапля из "Калужских Засек" устроила мастер-класс по медитации для зрителей

В заповеднике "Калужские Засеки" опубликовали новое видео с фотоловушки. На этот раз в кадре - серая цапля на охоте.

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