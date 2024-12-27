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Калужские новости

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Без воды остались Калуга-2, Резвань и частный сектор Анненок

Без воды остались Калуга-2, Резвань и частный сектор Анненок

В связи с аварийно-восстановительными работами в районе Анненки,49, где находится заправка Роснефти, отключено водоснабжение в ряде пригородов Калуги В связи с аварийно-восстановительными работами в районе Анненки, 49, где находится заправка «Роснефти», отключено водоснабжение в ряде пригородов Калуги.

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