Вертолет санавиации Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
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