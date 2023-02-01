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«Рома» Моуринью вылетела из Кубка Италии, проиграв дома «Кремонезе» с последнего места в Серии А

«Рома» вылетела из Кубка Италии. Команда Жозе Моуринью в 1/4 финала турнира проиграла дома «Кремонезе» (1:2), занимающему 20-е, последнее, место в Серии А.

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