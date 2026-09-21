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Царьград

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Yadro вложила 1,2 млрд рублей в производство оборудования LTE и 5G

Yadro вложила 1,2 млрд рублей в производство оборудования LTE и 5G

В Дубне в 2026 году стартует серийное производство оборудования для сетей LTE и 5G. Yadro инвестировала 1,2 млрд рублей в проект, который укрепит телекоммуникационную отрасль.

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