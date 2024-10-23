Даниил Безсонов: #новости. Другие события сегодня:

#новостиДругие события сегодня:– Литва даст Украине €1 млн на "подготовку к вступлению в ЕС" – МИД Литвы– Генсекретаря ООН Гутерриша внесли в украинскую базу "Миротворец" – Захарова– Великобритания прикрывает доставку вооружений для ВС Украины по Черному морю – посольство России в Лондоне– Начальник штаба коман.