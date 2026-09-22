Putin Urges Immediate Yemen Ceasefire In Call With Saudi Crown Prince Russian President Vladimir Putin held a Monday telephone conversation with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (who is also the prime minister) - wherein the two leaders focused on broad bilateral issues.
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