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Zero Hedge

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Putin Urges Immediate Yemen Ceasefire In Call With Saudi Crown Prince

Putin Urges Immediate Yemen Ceasefire In Call With Saudi Crown Prince

Putin Urges Immediate Yemen Ceasefire In Call With Saudi Crown Prince Russian President Vladimir Putin held a Monday telephone conversation with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (who is also the prime minister) - wherein the two leaders focused on broad bilateral issues.

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