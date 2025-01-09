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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📚В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ

📚В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ. Это в том случае, если выбранное направление не связано с изученным ранее.

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