📚В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ. Это в том случае, если выбранное направление не связано с изученным ранее.
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📚В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ. Это в том случае, если выбранное направление не связано с изученным ранее.