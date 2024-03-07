Асаул не сдюжил: Ликсутовым и Мосгортрансом начали пугать детей?

Помнится, в прежние времена непослушных детей в столице пугали Мосгазом и страшными дядьками в замасленных спецовках, тем более, что по Москве в то время прокатилась серия криминальных историй, связанных с газовой службой.
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