Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» ведут разведку позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы FPV-дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием камер высокого разрешения и тепловизоров.
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