В Молдавии заявили о готовности присоединиться к санкциям против РФ

Молдавские власти готовы поддержать новые санкции Европейского союза против России. Об этом в пятницу заявил лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в ходе беседы с журналистами телеканала "Молдова 1" возможный новый пакет санкций.