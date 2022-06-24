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В Молдавии заявили о готовности присоединиться к санкциям против РФ

Молдавские власти готовы поддержать новые санкции Европейского союза против России. Об этом в пятницу заявил лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в ходе беседы с журналистами телеканала "Молдова 1" возможный новый пакет санкций.

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