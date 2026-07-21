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Технологическую премию в 2026 году вручат в 17 номинациях

Технологическую премию в 2026 году вручат в 17 номинациях

Старт приема заявок на Технологическую премию объявлен в России. Мероприятие направлено на выявление и поощрение эффективных практик развития инновационной экосистемы, а также стимулирование крупных компаний и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей и развивать экономический потенциал субъектов РФ.

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