Технологическую премию в 2026 году вручат в 17 номинациях

Старт приема заявок на Технологическую премию объявлен в России. Мероприятие направлено на выявление и поощрение эффективных практик развития инновационной экосистемы, а также стимулирование крупных компаний и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей и развивать экономический потенциал субъектов РФ.
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