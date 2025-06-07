Клиент Amazon вместо видеокарты RTX 5090 Aorus получил упаковку риса и макароны

Пользователь Reddit рассказал, как ему вместо Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus на Amazon отправили коробку видеокарты, внутри которой были рис и макаронные изделия, а также неизвестная устаревшая видеокарта другого бренда.
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