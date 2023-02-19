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Попросит добавки: 5 сытных и вкусных закусок, которые оценит любой мужчина (нужно всего 10 минут)

Попросит добавки: 5 сытных и вкусных закусок, которые оценит любой мужчина (нужно всего 10 минут)

Совсем скоро — длинные праздники, и это лучшее время, чтобы порадовать близких чем-то необычным. Мы попросили кулинарного блогера Юлию Бозину собрать для нас пять лучших рецептов простых и вкусных закусок к столу, которые точно оценит любой мужчина.

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