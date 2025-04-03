Когда закончится СВО Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира на канале ОТС 3 апреля заявил… Губернатор Травников о завершении СВО: Освобождение регионов возможно в 2025 году .
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