BMC Health: Кофе снижает риск преждевременной смерти, если знать один "секрет"

Выяснилось, что риск внезапной смерти снижается из-за 2‑3 чашек кофе в деньКитайские исследователи установили, что ежедневное употребление двух-трех чашек кофе может снизить риск преждевременной смерти на 33%.
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