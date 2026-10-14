Первый зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил RTVI, что «достаточно одного беспилотника, чтобы повредить эту цель».
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