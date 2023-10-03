Mуж вернулся домой и прям с порога, не сняв ни обуви, ни верхней одежды, выпалил: - Лена! Нам надо серьёзно поговорить.
Я влюбился!
Комментарии
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Елена
Чудесная семья. ☺
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10 час.
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Mуж вернулся домой и прям с порога, не сняв ни обуви, ни верхней одежды, выпалил: - Лена! Нам надо серьёзно поговорить.
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