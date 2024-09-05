СКР расследует дело в отношении троих россиян о подготовке терактов

Подготовку теракта на железнодорожной станции сорвали российские силовики. Задержаны трое граждан России, которые собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации российской армии, инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, сообщили в Следственном комитете.
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