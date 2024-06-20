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«Ядерный пепел упадет на голову»: Захарова раскрыла главную опасность от нового главы НАТО

«Ядерный пепел упадет на голову»: Захарова раскрыла главную опасность от нового главы НАТО

Сергей Булкин/NEWS.ru Сегодня 334 прочитали Автор: Валентин Меликов Главный кандидат на пост следующего генсека НАТО Марк Рютте ничего не изменит во взаимоотношениях между Западом и Россией, да и не может этого сделать, считает пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

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