Театр абсурда
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Театр абсурда

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Толпы мигрантов берут чиновников штурмом. Конвейер "в Россию" не останавливают даже ночью

Толпы мигрантов берут чиновников штурмом. Конвейер "в Россию" не останавливают даже ночью

Мигранты толпами штурмуют чиновников ради получения разрешения на работу в России. Кадры из организаций, где выдают заветные для гастарбайтера документы, выглядят пугающе.

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Комментарии
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Гена Саваторов
блогерство-это хобби. в свободное от основной работы время. не работаешь- в тюрьму. как в СССР. и вопрос с рабочей силой-мигрантами- отпадёт сам по себе. а налог с блогеров 80% будет справедливым.
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18 час.
Дмитрий Ковера
Только что выборы были. Проголосовали уже...
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17 час.
Mike х
Смешно- где,кто и когда спрашивал народ о чем-либо???
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17 час.

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