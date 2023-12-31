7 идей для нескучной праздничной недели на Новый Год - шубу, валенки и погнали

Отметили Новый год и задумываетесь, чем заняться в первые дни января? Вот несколько идей, как продолжить празднование и интересно провести эти зимние дни без скуки: Городские мероприятия: Посетите новогодние ярмарки и фестивали, которые традиционно проходят в городах.
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