Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Россию в 2027 году. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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