Под землей нашли биомассу, превышающую площадь всех вместе взятых стран: странные жизнь существ весом 20 млрд тонн Ольга БезродняяУченые из 52 стран сделали потрясающее открытие: в недрах Земли была обнаружена колоссальная экосистема, представляющая собой биомассу весом от 15 до 23 миллиардов тонн.