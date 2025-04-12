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Пронедра

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Под землей нашли биомассу, превышающую площадь всех вместе взятых стран: странные жизнь существ весом 20 млрд тонн

Под землей нашли биомассу, превышающую площадь всех вместе взятых стран: странные жизнь существ весом 20 млрд тонн

Под землей нашли биомассу, превышающую площадь всех вместе взятых стран: странные жизнь существ весом 20 млрд тонн Ольга БезродняяУченые из 52 стран сделали потрясающее открытие: в недрах Земли была обнаружена колоссальная экосистема, представляющая собой биомассу весом от 15 до 23 миллиардов тонн.

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