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Провинция.ру

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Новгородские водители расстаются с автомобилями за нетрезвую езду

Новгородские водители расстаются с автомобилями за нетрезвую езду

Как сообщила главный специалист отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального Управления Госавтоинспекции Татьяна Лапина, с начала 2026 года по вине нетрезвых водителей в регионе случилось 37 дорожно-транспортных происшествий.

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