Новгородские водители расстаются с автомобилями за нетрезвую езду

Как сообщила главный специалист отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального Управления Госавтоинспекции Татьяна Лапина, с начала 2026 года по вине нетрезвых водителей в регионе случилось 37 дорожно-транспортных происшествий.
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