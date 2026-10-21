© Кадр из видео/Telegram-канал "ПРАВДА|АНАСТАСИЯ БАЛТЕР"Бывшая участница «Дома-2» и блогерша Анастасия Балтер заявила в Telegram-канале, что намерена претендовать на должность мэра Уфы.
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И какой из нее выйдет мэр? Может сначала работать попробует по настоящему.........