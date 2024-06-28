Шапиро: Байден на дебатах выглядел так, будто собирался умереть

Действующий президент США Джо Байден на дебатах в Атланте выглядел так, будто находился при смерти. Его соперник, бизнесмен Дональд Трамп держался уверенно, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.
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