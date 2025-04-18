Массовый рост поставок чипов в Малайзию на 366%

В последние кварталы Малайзия стала крупным импортером вычислительных систем и компьютерных комплектующих, таких как CPU и GPU, используемых для ИИ, из Тайваня, что совпало с ограничениями, введенными правительством США на поставки передовых GPU для ИИ и HPC китайским компаниям.